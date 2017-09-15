Поиски трёх пропавших в лесу женщин ведутся в Псковской области

09:12, 15 сентября 2017, ПАИ

15 сентября в Порховском и Гдовском районе будут организованы поиск пропавших в лесу женщин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

14 сентября в МЧС поступила заявка от полиции на поисковые работы двух женщин, которые около 10:00 ушли в лес за грибами в районе деревни Хилово Порховского района. Поиски проводились силами ПСЧ-25 и полиции, пропавших обнаружить не удалось.

В 23:15 поступила заявка на поиски ещё одной женщины, которая около 7:00 ушла в лесной массив у деревни Заборовье Гдовского района.