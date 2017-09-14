Приставы и детский омбудсмен помогли псковичам решить вопросы по взысканию алиментов

09:21, 15 сентября 2017, ПАИ

14 сентября в Управлении ФССП России по Псковской области состоялась «горячая линия» по вопросам алиментов с главным судебным приставом региона Сергеем Колесниковым и уполномоченным по правам ребёнка Наталией Соколовой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на приёме присутствовали член Общественной палаты Псковской области и председатель Общественного совета при управлении, начальник отдела по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району Светлана Исаева и ведущий специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей Наталия Жилова.

По телефону «горячей линии» в течение часа позвонили четверо граждан. Первый вопрос касался того, как и куда предъявлять исполнительный документ о взыскании алиментов, и в какие дни можно придти на приём к судебному приставу-исполнителю.

Далее обратился мужчина, у которого проблемы по исполнительному листу по порядку общения с детьми. У него 2 детей, но договориться с бывшей женой об общении с ними не всегда получается. Сергей Колесников и Наталия Соколова обсудили с ним сложную ситуацию, объясняли действия судебных приставов-исполнителей в его случае и посоветовали в дальнейшем придти на приём к начальнику отдела Светлане Исаевой.

Следующий вопрос «горячей линии» касался мер судебных приставов к должнику, если он выплачивает алиментные платежи не вовремя и не в полном объёме. По данному вопросу разъяснены права и действия судебных приставов-исполнителей согласно законодательству об исполнительном производстве.

Последний вопрос касался ситуации, когда должник-мужчина поменял свою фамилию, а матери-взыскательнице необходимо получать с него алименты. В ходе разговора с приставами и уполномоченным женщина получила разъяснения о своих дальнейших правах и действиях в данной ситуации.

Между ответами на телефонные звонки присутствующие беседовали с журналистами. Сергей Колесников рассказал о проходящей в управлении акции «Собери ребёнка в школу», проведённых в рамках неё мероприятиях и в целом о тех результатах, которых добилось Управление ФССП России по Псковской области по взысканию алиментных платежей. В этом году на содержание детей перечислено 36,8 миллионов рублей. В рамках 2 тыс. 946 исполнительных производств должники трудоустроились, а по 71 встали на учет в службу занятости; в результате применения административных мер 160 должников (43% привлеченных) «взялись за ум», трудоустроились и стали выплачивать деньги своим детям. За указанный период окончено 1700 исполнительных производств.

Наталия Соколова рассказала, по каким вопросам к ней обращаются граждане, о трудностях в ситуациях, когда дело касается порядка общения с детьми. Все вопросы от неё к псковским приставам решаются, и каких-либо повторных заявлений не поступало, добавила омбудсмен.