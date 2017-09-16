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Общество

Собирать рухлядь советует 16 сентября народный календарь

16 сентября отмечается память святой Домны Никомидийской, которая жила в царствование императора Максимилиана, была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица, сообщает calend.ru.

На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома рухлядь, особенно, старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали либо на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов, либо на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих хозяев. Говорили, что если недобрый человек посмотрит на лапти, удивится их несчетному числу и начнет пересчитывать, то уже ничего не сможет сглазить.

К вечеру всю рухлядь, кроме лаптей, выбрасывали, а то, что можно было сжечь, сжигали вместе с картофельной ботвой. Крестьяне верили, что это принесет семье благополучие на целый год вперед.

Мешки, в которые собирали на полях картошку, промывали в реке и вывешивали сушиться. В это время также продолжалась уборка льна. 

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