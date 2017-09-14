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Экономика

Налог для AliExpress, Amazon и eBay могут ввести в России‍

Российской правительство рассмотрит проект поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации», которые обязывают иностранных ретейлеров, в число которых входят такие популярные компании, как AliExpress, Amazon и eBay, платить НДС по принципу «налога на Google», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Поправки подготовлены Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), в состав которой входят 37 российских производителей. Сообщается также, что в случае неуплаты налога, сайты зарубежных ретейлеров могут быть заблокированы.

По мнению АКИТ, у иностранных компаний на российском рынке есть большое конкурентное преимущество, так как они освобождены от дополнительного налога и таможенных пошлин при реализации продукции стоимостью до 1 тысячи евро и весом до 31 кг. Если поправки будут одобрены кабмином, зарубежным ретейлерам придется оплачивать НДС в размере 15,25% от конечной цены товара. 

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