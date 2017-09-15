Международный день охраны озонового слоя отмечается в мире 16 сентября

09:17, 16 сентября 2017, ПАИ

16 сентября в мире празднуется Международный день охраны озонового слоя, установленный в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Как сообщает calend.ru, дата отмечается с 1995 года. Отметим, 16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.

Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой». Государствам рекомендуется посвятить этот день пропаганде деятельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и поправках к нему.

Озоновый слой - это тонкий газовый щит, который защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете. В 80-е годы XX века ученые сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в 2 раза. Именно тогда появилось название «озоновая дыра». На истощение озона влияет окись хлора, которая является продуктом заводов, предприятий промышленности. Поэтому поэтапный отказ от регулируемого использования озоноразрушающих веществ и вытекающие из него сокращения такого использования способствуют не только охране озонового слоя в интересах нынешнего и будущих поколений, но и вносят большой вклад в усилия по решению проблемы изменения климата. Таким образом, благодаря Монреальскому протоколу, обеспечивается защита здоровья человека и экосистем в результате сокращения воздействия на Землю вредного ультрафиолетового облучения.