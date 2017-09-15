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Общество

Псковское отделение Пенсионного фонда: Обналичивание материнского капитала является незаконным

Отделение ПФР по Псковской области напоминает гражданам, что любой вариант «обналичивания» материнского (семейного) капитала предлагаемый разными лицами и организациями является грубым нарушением законодательства. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, предлагаемые схемы по «обналичиванию» материнского капитала имеют исключительно криминальную основу. Соглашаясь на сомнительную сделку, человек может не просто лишиться законных средств, но и быть признанным соучастником мошеннических действий. Законным является только использование средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные в законе: улучшение жилищных условий, покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, образование детей и накопления в виде пенсионного капитала матери.

Получение сертификатов на материнский капитал и использование его средств находится под пристальным контролем органов ПФР. Распоряжение средствами материнского капитала осуществляется в рамках действующего федерального законодательства, однако с начала реализации программы не однократно предпринимались попытки незаконного использования средств МСК.

Специалисты органов ПФР по Псковской области тщательно проверяют достоверность сведений в представленных гражданами документах вместе с заявлениями о выдаче сертификата или о распоряжении средствами материнского капитала. Для этого органы ПФР направляют запросы в различные инстанции: в органы ЗАГСа и органы опеки и попечительства - чтобы выявить факты лишения родительских прав, отмены усыновления ребенка, ограничения в родительских правах, отобрания ребенка; в органы МВД - для проверки фактов совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.

С учетом полученных сведений пенсионные органы выносят соответствующие решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о выдаче сертификата или о распоряжении средствами материнского капитала. В случаях выявления фактов, позволяющих усомниться в законности использования средств материнского капитала, органы ПФР направляют соответствующую информацию в правоохранительные органы.

Напомним, что программа действует до 2018 года включительно для тех семей, у которых родится (будет усыновлен) второй или последующий ребенок. Само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».

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