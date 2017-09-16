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«Кросс нации» стартует в Пскове и Великих Луках

Сегодня, 16 сентября, в Пскове и Великих Луках одновременно пройдет «Кросс нации». В Пскове массовый забег стартует в районе Троицкого моста, в Великих Луках — от памятника Герою Советского Союза Александру Матросову. Начало соревнований - в 12:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для участников «Кросса нации» подготовлены несколько дистанций. VIP-забег составит 1 км. Столько же пробегут девочки и мальчики 2008 года рождения и моложе. Для участников 1998 года рождения и младше, а также женщин и мужчин 1997 года рождения и старше предусмотрена дистанция 4 км. Расстояние в 8 км смогут пробежать юноши 1998 года рождения и младше, женщины и мужчины 1997 года рождения и старше.

Организаторы мероприятия — Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки, Областная федерация легкой атлетики.

Всероссийский день бега — одно из самых массовых спортивных мероприятий на территории страны, как по количеству участников, так и по географическому охвату. В 2017 году участие в дне бега примут 85 субъектов Российской Федерации. Псковская область участвует в спортивном мероприятии с 2005 года.

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