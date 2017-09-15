В Псковской гордуме разъяснили правовые основания и необходимость проведения внеочередной сессии 5-го созыва

09:58, 15 сентября 2017, ПАИ

15 сентября пресс-служба муниципального образования «Город Псков» перед началом внеочередной сессии Псковской городской Думы (ПГД) 5-го созыва распространила записку, в которой разъясняются правовые основания для проведения заседания после выборов депутатов городского парламента 6-го созыва в минувшее воскресенье, 10 сентября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В записке отмечается, что в настоящее время полномочия депутатов ПГД юридически не истекли. Это следует из положений п. 3 ст. 40 федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», согласно которому полномочия депутата прекращаются со дня начала работы представительного органа нового созыва. Кроме того, есть правовая позиция Конституционного суда РФ (определение от 2 июля 2009 года №1006-О-О), которая гласит: «Полномочия представительного органа муниципального образования начинаются со дня его первого заседания, а до этого сохраняет свои полномочия предыдущий состав депутатов данного органа. Такой подход направлен на обеспечение непрерывности осуществления функций выборной публичной власти на уровне местного самоуправления и полноценной реализации полномочий».

Согласно закону, срок, в течение которого представительный орган муниципалитета нового созыва должен собраться на свое первое заседание (начать работу), не должен превышать 30 дней со дня его избрания в правомочном составе. В течение этого срока депутатскими полномочиями обладают депутаты как прежнего, так и нового созывов.

Также в пресс-службе муниципалитета разъяснили необходимость проведения сегодняшней сессии тем, что имеются вопросы, не терпящие отлагательств. В частности, необходимо сформировать конкурсную комиссию на замещение должности сити-менеджера, так как комиссия должна быть сформирована со дня истечения полномочий прежнего главы администрации города. Для Игоря Калашникова этот срок истекает 22 сентября.

Отчет начальника УМВД по Пскову включен в повестку в связи с тем, что подлежит заслушиванию депутатами не реже раза в год и заслушивается в первой половине года. Так как он был представлен УМВД в период после объявления межсессионного летнего периода, вопрос включен в повестку для соблюдения сроков заслушивания отчета.

Также есть необходимость внести изменения в генплан города и изменения в бюджет, чтобы в срок закончить работы по ремонту дворов и жилого фонда, оказать помощь пострадавшим от продолжительного дождя, прошедшего в конце августа, выполнить указ президента, оперативно приобрести детям-сиротам жилье и обеспечить учащихся кадетского корпуса повседневной формой к началу учебного года.

Кроме того, изменения вносятся в связи с кредиторской задолженностью муниципального учреждения по статье типографские расходы в размере 45,3 тысяч рублей и необходимостью публикации нормативных правовых актов органов МСУ. Поправки вносятся и в связи с восстановлением субсидий, ранее снятых администрацией области, и необходимостью срочного выполнения работ по ранее заключенным контрактам.

Также на сессии планируется рассмотрения отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие в связи с тем, что он поступил из администрации 27 августа, а уже в октябре должен быть заслушан отчет за 9 месяцев

Вопрос об индексации должностных окладов работников, не замещающих должности муниципальной службы, внесен в повестку в связи с тем, что до 1 октября необходимо привести муниципальные правовые акты в соответствие с постановления АПО от 20. 06. 2017 №267. В постановлении говорится об индексации должностных окладов работников бюджетной сферы на 2% с 1 октября 2017 года.

Блок вопросов о согласовании распоряжения жилищным фондом обусловлен тем, что у многих граждан истекают сроки предоставления им помещений по договорам коммерческого найма, также нуждающиеся в жилье граждане ждут заключения договоров служебного найма.