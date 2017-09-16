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Общество

День сока празднуется в России 16 сентября

16 сентября в России отмечается Международный день сока, сообщает calend.ru. Его основная цель – популяризация соков как полезного и вкусного напитка и важной составляющей ежедневного рациона человека. Символ праздника – экзотический плод, разделенный на три равные части, которые иллюстрируют разнообразие всех соков мира.

По мнению специалистов по правильному питанию, для современного человека соки являются одним из самых доступных способов получения витаминов, макро– и микроэлементов, органических веществ. Их необходимо включать в рацион питания каждого человека, особенно в осенне-зимний период, когда организм больше всего нуждается в витаминной поддержке. К тому же они легки в употреблении и быстро усваиваются. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в «Глобальной стратегии в области рациона питания, физической активности и здоровья» рекомендует ежедневно съедать 400 г фруктов и овощей, из которых одна пятая часть может быть заменена стаканом сока.

В России потребление соков населением ниже по сравнению с западными странами. Специалисты это связывают с недостаточной осведомленностью россиян о полезных свойствах соков. Многие российские потребители оценивают их лишь как вкусный напиток.

В РФ история этого праздника началась в 2012 году, когда Российский союз производителей соков предложил всем желающим проголосовать в Интернете за День сока в России и выбрать время его проведения. Так был учрежден российский День сока и дата его ежегодного празднования – третья суббота сентября. Празднование первого Дня сока в России состоялось в 2013 году, и главные мероприятия праздника прошли в Москве, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, в которых приняли участие все желающие. С тех пор День сока проходит ежегодно. 

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