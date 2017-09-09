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Спорт

Пскович занял второе место на Чемпионате Северо-Запада войск нацгвардии по самбо

Сотрудник ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области лейтенант полиции Константин Григорьев занял второе место в личном первенстве на Чемпионате Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ по самбо, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

В соревнованиях приняли участие 14 команд из территориальных органов и воинских частей Росгвардии. 116 спортсменов, в том числе мастер спорта международного класса и 9 мастеров спорта России, боролись за победу в 9 весовых категориях по борьбе самбо и в двух весовых категориях в боевом самбо. Главную судейскую бригаду на чемпионате возглавлял двукратный чемпион мира, судья всероссийской категории, заслуженный мастер спорта Владимир Паньшин. 

По итогам чемпионата первое место заняла команда военнослужащих бригады оперативного назначения (посёлок Лебяжье, Ленинградская область), серебряным призером стала команда спортсменов из специальной моторизованной бригады (Санкт-Петербург), третье место завоевали самбисты батальона обеспечения (Санкт-Петербург). 

Командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин вручил победителям и призерам чемпионата кубки, медали и грамоты.

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