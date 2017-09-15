Олег Брячак посоветовал депутатам Псковской городской Думы идти домой

10:20, 15 сентября 2017, ПАИ

15 сентября на внеочередной сессии Псковской городской Думы (ПГД) 5-го созыва руководитель псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак заявил, что сессия будет нелегитимна, если ему не дадут выступить. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Встаньте, идите по домам, не позорьте городскую Думу. Мы через суд оспорим всё это», - обратился к депутатам Олег Брячак.

За то чтобы предоставить Брячаку слово проголосовали лишь два парламентария, однако депутат всё равно высказался. В своей короткой речи он ещё раз заявил, что, согласно положениям областного закона, 5-й созыв ПГД уже не действует, поэтому сессия нелегитимна. После этого народный избранник покинул зал заседаний.