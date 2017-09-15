Великолукская прокуратура выявила нарушения при эксплуатации железнодорожных путей

10:25, 15 сентября 2017, ПАИ

В ООО «ГНС Великие Луки», которое эксплуатирует пути необщего пользования, прошла проверка исполнения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, специалисты выявили нарушения порядка учета, маркировки, выдачи и хранения тормозных башмаков.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура вынесла в отношении ответственного лица указанного общества постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1. КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях необщего пользования), внесено соответствующее представление.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются, добавили в надзорном ведомстве.