0
10:52
Парковка возле псковской горбольницы появится в 2018 году
22:16
Опыт реализации капремонта детского сада «Радуга» в Острове продемонстрировали гостям из Индии и Сербии
21:01
Парковки для генконсульств США в России были ликвидированы
15:21
РЕВИЗИЯ: Государство «КОТЭдж»
15:02
Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:32
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:17
10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
Еще новости
Общество

Великолукская прокуратура выявила нарушения при эксплуатации железнодорожных путей

В ООО «ГНС Великие Луки», которое эксплуатирует пути необщего пользования, прошла проверка исполнения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, специалисты выявили нарушения порядка учета, маркировки, выдачи и хранения тормозных башмаков.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура вынесла  в отношении ответственного лица указанного общества постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1. КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях необщего пользования), внесено соответствующее представление.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются, добавили в надзорном ведомстве.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Парковка возле псковской горбольницы появится в 2018 году
15 сентября 2017
Парковка возле псковской горбольницы появится в 2018 году
Опыт реализации капремонта детского сада «Радуга» в Острове продемонстрировали гостям из Индии и Сербии
14 сентября 2017
Опыт реализации капремонта детского сада «Радуга» в Острове продемонстрировали гостям из Индии и Сербии
Парковки для генконсульств США в России были ликвидированы
14 сентября 2017
Парковки для генконсульств США в России были ликвидированы
Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14 сентября 2017
Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 сентября 2017
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 2
10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
14 сентября 2017
10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
«МегаФон» начинается с тебя
14 сентября 2017
«МегаФон» начинается с тебя
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
14 сентября 2017
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00

Идет загрузка...