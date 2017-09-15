Островичу грозит уголовная ответственность за пьяную езду

10:45, 15 сентября 2017, ПАИ

В Острове установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ночью 14 сентября у дома по улице Меркурьева в Острове полицейские остановили автомобиль «Опель». Выяснилось, что машиной управлял 35-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.