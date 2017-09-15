0
08:43
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
11:04
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
10:47
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
15:08
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11:34
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10:42
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
09:53
2 человека погибли в Псковской области из-за курения
Еще новости
Происшествия

Островичу грозит уголовная ответственность за пьяную езду

В Острове установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ночью 14 сентября  у дома  по  улице  Меркурьева в Острове  полицейские остановили автомобиль «Опель». Выяснилось, что машиной управлял  35-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. 

По данному факту проводится проверка. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 6
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
13 сентября 2017
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11 сентября 2017
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове 3
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 12
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
10 сентября 2017
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
2 человека погибли в Псковской области из-за курения
10 сентября 2017
2 человека погибли в Псковской области из-за курения
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал»
08 сентября 2017
Правоохранители проводят обыск в псковском гипермаркете «Империал» 13

Идет загрузка...