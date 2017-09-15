Соблюдать правила ввоза товаров советует псковичам таможня

20:45, 15 сентября 2017, ПАИ

Псковская таможня напоминает физическим лицам о необходимости соблюдения правил ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Как сообщали Псковскому агентству информации в пресс-службе таможни, подробная информация о требованиях, предъявляемых к ввозимым физическими лицами товарам, размещена на сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Информация для физических лиц». Там же можно ознакомиться с текстом пассажирской таможенной декларации и распечатать ее бланк в домашних условиях.

Тексты актов таможенного законодательства официально публикуются и доступны для ознакомления на сайте Евразийской экономической комиссии.

Таможня напомнила, что отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, к товарам для личного пользования относится к компетенции таможенных органов и осуществляется, исходя из заявления физического лица, характере и количестве товаров, а также частоты их перемещения через таможенную границу.

Гражданин, следующий через границу на автомобильном транспорте, может беспошлинно ввезти товаров для личного пользования на сумму, эквивалентную не более чем 1500 евро, общим весом до 50 килограммов (неделимого товара – до 35 кг).

Беспошлинно для личного пользования можно ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза:

- алкогольные напитки и пиво (не более 3 литров включительно в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста);

- табачные изделия (200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одного человека старше 18 лет).

Кроме таможенных норм действуют также ветеринарные и фитосанитарные правила. В список пунктов пропуска со странами ЕС для пропуска товаров, подлежащих ветеринарному контролю, в Псковской области включены следующие многосторонние автомобильные и железнодорожные пункты пропуска Псковской таможни: МАПП Шумилкино (российско-эстонская граница), МАПП Убылинка (российско-латвийская граница), МАПП Бурачки (российско-латвийская граница), ЖДПП Посинь (российско-латвийская граница). Режим работы МАППов, ЖДПП – круглосуточный.

В МАПП Куничина Гора (российско-эстонская граница), МАПП Лудонка (российско-латвийская граница) ветеринарный контроль не осуществляется, в связи с чем перемещение подконтрольной продукции, в том числе животных, в этих пунктах пропуска не допускается.

Для ввоза продукции животного происхождения требуется ветеринарный сертификат и разрешение Россельхознадзора. Физические лица могут не предъявлять ветеринарный сертификат страны отправления при ввозе в ручной клади и багаже до 5 кг продукции животного происхождения, если она является готовой и находится в заводской упаковке. Физическое лицо может ввезти в Российскую Федерацию на одного человека до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, только в том случае, если страна, из которой этот товар ввозится, благополучна в эпизоотическом отношении (например, если в ее отношении Российской Федерацией не установлен запрет из-за африканской чумы свиней). Ветеринарному контролю подлежат молоко и молочные продукты (сыр, масло, творог), мясо и мясные продукты, рыба и рыбная продукция, яйца, продукты пчеловодства, продукты, используемые для кормления животных, живые животные, охотничьи трофеи, чучела.

Физическое лицо может ввезти на таможенную территорию в ручной клади или багаже без представления фитосанитарного сертификата продукцию растительного происхождения при условии, что вес ее не превышает 5 кг и она не является посадочным или семенным материалом или картофелем. Карантинному фитосанитарному контролю подлежат фрукты, овощи, сухофрукты, злаки, мука, крупа, растения и семена, древесина и пиломатериалы, почва и грунт.

Для товаров, подлежащих запретам и ограничениям, правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ о таможенном деле предусмотрено их таможенное декларирование в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации (ПТД).

Для получения консультаций по вопросам ввоза/вывоза товаров, подлежащих ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю, следует обращаться в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные управления.