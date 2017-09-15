Полицейские раскрыли кражи велосипедов в Пскове, Дно и Опочке

10:29, 15 сентября 2017, ПАИ

За последнее время полицейские раскрыли кражи велосипедов в Пскове, Дно и Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в Дно 10 сентября велосипед был похищен из коридора магазина по Мельничному переулку. Стражи порядка установили подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Похищенное изъято, проводится расследование.

В Пскове 12 сентября велосипед похитили из подъезда дома по улице Киселева. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В этой краже подозреваются 24-летняя безработная псковичка и 28-летний не работающий и ранее судимый гражданин.

В этой связи полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества.