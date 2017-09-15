Количество преступлений в Пскове снизилось на треть за полгода

10:36, 15 сентября 2017, ПАИ

В первом полугодии в Пскове практически на треть снизилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом сообщил начальник ОМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин на внеочередной сессии Псковской городской Думы 5-го созыва 15 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Сурин уточнил, что более чем на треть снизилось количество краж, в то же время наблюдается рост числа квартирных краж - на 2 случая. Уменьшилось количество изнасилований, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж автомобилей, умышленных поджогов и других серьезных преступлений.

Общая раскрываемость увеличилась почти на 13%, экономических и должностных преступлений – вдвое, добавил Сергей Сурин. За первое полугодие также раскрыты 37 преступлений прошлых лет. Кроме того, были раскрыты 7 убийств: 5 - на Завеличье, 2 - в Центре. Общей особенностью начальник городского ОМВД назвал то, что большинство преступлений совершается лицами или в отношении лиц, находящихся в состоянии опьянения.

Также Сергей Сурин доложил, что наблюдается стабилизация подростковой преступности, однако число преступных деяний совершенных ими остаётся значительным - 42, в том числе 7 тяжких. В основном преступления совершают отдельные подростки, как правило, учащиеся в вечерних школах. В частности, один подросток постоянно совершал преступления, когда уходил из «Центра помощи детям» (Псковского детского дома) на ул. М. Горького.

Более чем на треть снизилась тяжкая уличная преступность, продолжил спикер.

В заключение он добавил, что более 600 общественно-политических, спортивных, религиозных и других мероприятий в городе прошли без криминальных происшествий, актов терроризма.