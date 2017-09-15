О дезалкоголизации псковичей заявил начальник городского УМВД

10:42, 15 сентября 2017, ПАИ

Начальник ОМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин заявил о дезалкоголизации населения. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с внеочередной сессии Псковской городской Думы 5-го созыва, которая проходит сегодня, 15 сентября.

«Что больше влияет на профилактику незаконной продажи алкоголя в ночное время? Может, лучше просто упорядочить? Может в крупных магазинах, за отдельную плату, но чтобы исключить незаконную ночную продажу?» - поинтересовался депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников.

Сергей Сурин ответил, что значительную роль играет профилактический эффект, поскольку это дисциплинирует граждан. «Дезалкоголизация населения — она на лицо, и запрет продажи ночью здесь - сильная действенная мера», - считает он.

Что касается спецмагазинов для исключения нелегальных точек продажи спиртного в ночное время, Сергей Сурин сказал: «Может быть, и есть здесь рациональное зерно, надо проработать».