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Общество

О дезалкоголизации псковичей заявил начальник городского УМВД

Начальник ОМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин заявил о дезалкоголизации населения. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с внеочередной сессии Псковской городской Думы 5-го созыва, которая проходит сегодня, 15 сентября.

 «Что больше влияет на профилактику незаконной продажи алкоголя в ночное время? Может, лучше просто упорядочить? Может в крупных магазинах, за отдельную плату, но чтобы исключить незаконную ночную продажу?» - поинтересовался депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников.

Сергей Сурин ответил, что значительную роль играет профилактический эффект, поскольку это дисциплинирует граждан. «Дезалкоголизация населения — она на лицо, и запрет продажи ночью здесь - сильная действенная мера», - считает он.

Что касается спецмагазинов для исключения нелегальных точек продажи спиртного в ночное время, Сергей Сурин сказал: «Может быть, и есть здесь рациональное зерно, надо проработать».

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