Активисты ОНФ провели для воспитанников себежского спецучилища акцию «Рисовать – легко»

12:54, 15 сентября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области рамках проекта «Равные возможности – детям» провели для воспитанников Себежского специального учебно-воспитательного учреждения акцию «Рисовать – легко». В мероприятии приняли участие 30 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«В рамках акции руководитель студии «Рисующий город Art», педагог и художник Екатерина Сергеева провела два мастер-класса для воспитанников Себежского специализированного учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Мальчишки проявили большой интерес к рисованию, по итогам занятий каждый унес с собой по две полноценные законченные художественные работы. Ребятам настолько понравилось рисовать, что мы договорились на осенних каникулах снова порисовать вместе. Кроме того, Екатерина Сергеева подарила школе серию своих работ», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области Всеволод Козловский.

Старт региональной акции «Рисовать – легко» в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» был дан общественниками всего месяц назад. Активисты Народного фронта посещают районы региона, где организуют и проводят для детей мастер-классы по рисованию. Общественники обустраивают места для творчества, а дети пробуют себя в качестве художников. В этом увлекательном процессе принимают участие также родители, бабушки и дедушки, а помогают всем волонтеры – выпускники и учащиеся художественной студии, которые подсказывают начинающим художникам, помогают смешать краски для получения необходимого оттенка, корректируют линии. Акции «Рисовать – легко» уже состоялись в городе Великие Луки, в поселках Переслегино и Палкино, в городе Себеже. Общее количество участников мероприятий превысило 400 человек.

«За несколько дней до начала акции мы размещаем в социальных сетях объявление и приглашаем желающих. Первая акция была проведена в августе в городе Великие Луки и собрала порядка 200 участников. Наш первый опыт оказался настолько востребованным, что мы решили распространить его на другие районы региона», – рассказал Козловский.

На мастер-классах, которые проводит педагог по рисованию Екатерина Сергеева, дети учатся рисовать пейзажи. Все необходимое для творчества юных художников – краски, кисти, бумагу, места для работы – привозят общественники. Цель подобных мероприятий – создать возможность живого общения, при которой ребята смогут что-то познать, чему-то научиться, приобрести новый интересный опыт.

По итогам акции «Рисовать – легко» воспитанники Себежского специализированного учебно-воспитательного учреждения закрытого типа создали более 30 работ. «Для особых ребят, которые оказались в специализированном учреждении детей и подростков с девиантным поведением, подобные мероприятия несут позитивный социальный опыт, способствуют их успешной социально-педагогической реабилитации», – резюмировал Козловский.

Активисты Народного фронта в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» продолжат проведение региональной акции «Рисовать – легко» в районах региона.