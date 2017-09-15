Парковка возле псковской горбольницы появится в 2018 году

10:52, 15 сентября 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Артур Гайдук попросил навести порядок на подъезде к приёмному покою горбольницы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с внеочередной сессии гордумы 5-го созыва 15 сентября. По словам депутата, несмотря на запреты, возле приёмного покоя по обочине паркуются машины псковичей.

Глава города Пскова Иван Цецерский заметил, что нельзя действовать одними карательными мерами, потому что людям, которые приезжают в больницу, тоже надо где-то оставить автомобили. С таким замечанием он обратился к главе городской администрации Игорю Калашникову.

Тот в ответ сказал, что в следующем году напротив приёмного покоя планируется организовать парковку на месте стихийной на газоне.