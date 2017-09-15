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К 25 октября в Пскове появится новый глава администрации города

К 25 октября в Пскове появится новый глава администрации города. Об этом на внеочередной сессии Псковской городской Думы (ПГД) 5-го созыва сообщил глава Пскова Иван Цецерский, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

До 30 сентября необходимо разместить информацию в СМИ и опубликовать проект контракта, до 25 октября провести соответсвующую процедуру по замещению должности главы администрации Пскова. «Понятно, что это будет делать уже новый состав ПГД, но мы даём старт этому процессу», - уточнил Иван Цецерский в рамках обсуждения вопроса о формировании конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации.

Иван Цецерский также указал, что первое заседание конкурсной комиссии должно состояться 25 сентября. Он зачитал предложения по составу участников комисси от ПГД. Предполагается, что сам Иван Цецерский возглавит конкурсную комиссию, в её состав также войдёт представитель партии «Единая Россия» Ольга Фёдорова и представитель от ЛДПР Сергей Барабанов.

С 1 октября начнется приём документов от кандидатов, желающих занять пост главы администрации Пскова.

Депутат Олег Смирнов заметил, что члены комитета по правовым вопросам поддержали предложение голосовать раздельно за общее постановление о формировании комиссии и за её персональный состав от ПГД.

В итоге депутаты приняли постановление о формировании комиссии за основу - без голосования по персональному составу.

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