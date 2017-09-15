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Общество

Начальник УМВД по Пскову пообещал взять на контроль ситуацию с ездой машин по набережной Великой

15 сентября на внеочередной сессии Псковской городской Думы (ПГД) 5-го созыва депутат Псковской городской думы Константин Болотин поднял вопрос о горожанах, которые разъезжают на машинах по набережной Великой и распугивают жителей города. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ответ на замечание депутата, начальник УМВД по городу Пскову Сергей Сурин заверил, вопрос уже прорабатывается: «У нас есть и мотопатрули. При постановке задач наша набережная полностью ими контролируются, но мы учтём ваши замечания, внесём корректировку в план единой дислокации. Я думаю, ситуация контролируемая, всё в наших силах».

В свою очередь, депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков поинтересовался о пополнении кадрового состава участковых: «Когда будет решен кадровый голод с нашими участковыми? И хотелось бы наладить работу опорного пункта полиции на Алёхина, 5».

«По поводу участковых - по штату служба участковых составляет 51 единицу, некомлпект сейчас всего 3 единицы. Так что в настоящее время данные подразделения считаю укомплектованными. По поводу пункта полиции на Алёхина — данный пункт работает, готов встретиться и обсудить данный вопрос на месте», - ответил Сергей Сурин.

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