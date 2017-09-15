Изменить дорожные знаки на Рижском проспекте просят псковичи

10:59, 15 сентября 2017, ПАИ

Изменить дорожные знаки вблизи домов №№ 31 и 49 по Рижскому проспекту просят жители Пскова. Об этом сообщила депутат Псковской городской Думы 5-го созыва Елена Полонская на внеочередной сессии 15 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Чтобы выехать на рижский проспект - у них стрелка только направо. А если им надо ехать в центр, людям приходится проезжать по дворовой территории», - обратилась Елена Полонская к начальнику городского ОМВД Сергею Сурину. По её словам, жители домов просят, чтобы их двор перестали использовать как дублёра рижского проспекта.

Сергей Сурин заявил, что ОМВД может только внести предложения, а установкой знаков не занимается. Отметим, данные вопросы решает городская комиссия по безопасности дорожного движения.