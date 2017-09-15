Житель Красногородска отобрал пенсию у своей бабушки

11:15, 15 сентября 2017, ПАИ

Житель Красногородска подозревается в совершении грабежа в отношении пенсионерки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 13 сентября в посёлке в доме по улице Ремонтной 30-летний безработный, ранее судимый мужчина с применением насилия отобрал у своей бабушки 13 тыс. 500 рублей. Затем он уехал в Опочку на такси.

Получив сообщение о произошедшем преступлении, сотрудники отделения полиции по Красногородскому району приняли необходимые меры для розыска подозреваемого. В результате гражданин по «горячим следам» был задержан в Опочке. Часть пенсии, похищенной им у пожилой женщины, изъята.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.