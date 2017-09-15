Внесены изменения в Генплан Пскова от 2010 года

11:18, 15 сентября 2017, ПАИ

Вопрос о внесении изменений в Генплан Пскова от 2010 года рассмотрели депутаты гордумы на внеочередной сессии 15 сентября. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, 18 народных избранников проголосовали «за», двое воздержались.

Главный архитектор города Сергей Кондратьев уточнил, что главным разработчиком изменений стало ООО «Национальный земельный фонд» (Псков). Работа была проведена в соответствии с техническим заданием, в полном объеме. «Работа была очень большая и очень сложная, она выносилась на градостроительный совет, на общественные слушания, она согласована со всеми заинтересованными службами, включая госкомитет по охране памятников, прокуратуру. Все заключения были положительными - остаётся последний шаг: решение Псковской городской Думы», - сказал он.

С. Кондратьев сообщил, что концепция развития Пскова не меняется, не передвигаются границы, остаются прежними «основные пятна» под жилье, промышленность, военные объекты. Изменения касаются точечных вопросов, связанных с решениями областного Собрания и администрации региона. Также, по его словам, специальная комиссия собрала очень много пожеланий от физических и юридических лиц - в основном по функциональному зонированию. «Все обращения очень тщательно рассматривались, с выездом на место», - подчеркнул докладчик.

В свою очередь замглавы администрации Пскова Татьяна Иванова добавила: «В действующем Генплане не были нанесены охранные зоны объектов культурного наследия, поскольку они были приняты после 2010 года. Отдельно нанесена граница исторического поселения «Город Псков», внесены зоны мемориальных погребений и лагеря «Шталаг». Мы достаточно плотно проверяли действующие предприятия и вредные производства, в связи с чем были внесены корректировки в санитарные зоны (в частности, изменена санитарная зона возле кладбища в Корытово). Расширили зоны дорог, чтобы можно было организовывать объекты дорожного сервиса».

Кроме того, она рассказала, что для организации функционирования аэродрома уточнены зоны городских лесов, сохранены все рекреационные зоны, в том числе речь идет о стадионе «Электрон». «Но на набережной Великой предусмотрены два места для организации причалов для водного транспорта, прежде всего, туристического», - обратила внимание Т. Иванова.

«Я поговорил с Союзом архитекторов, они сказали, что это подгонка старого Генплана под интересы застройщиков, под высотную, 18-этажную, застройку», - высказался депутат ПГД Артур Гайдук. При этом он отметил, что нашел для себя и положительные моменты – решения по «Электрону» и «Шталагу», поэтому намерен воздержаться, а не голосовать против.

Однако Татьяна Иванова заверила, что ни одной новой зоны для высотной застройки не предусмотрено, наоборот, даже одна сокращена - в районе Сиреневого бульвара, «чтобы сохранить там привычную коттеджную застройку».

В ходе дискуссии народный избранник Дмитрий Барабанов заметил, что происходит подмена понятий: депутаты принимают не новый Генплан города, а поправки в действующий.

А глава Пскова Иван Цецерский объяснил, что в Генплане учтены интересы сотен людей. «Например, сокращение санитарной зоны возле кладбища в Корытово нужно, потому что оно по бумагам уже закрыто, а если не сократить, то в 500-метровой зоне надо расселять дома», - рассказал он. И. Цецерский предложил депутатам нового созыва провести в ноябре публичные слушания и обсудить на них перспективу разработки нового Генплана Пскова.