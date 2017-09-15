Кратковременный дождь и до 18 градусов тепла ожидается в Псковской области 16 сентября

11:22, 15 сентября 2017, ПАИ

16 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днем: +13…+18.

Атмосферное давление будет низким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.