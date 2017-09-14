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Экономика

Изменения в бюджет Пскова приняли депутаты гордумы

15 сентября на внеочередной 87-й сессии Псковской городской Думы депутаты приняли поправки в муниципальный бюджет 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт сообщила, что изменения затрагивают основные параметры бюджета, доходы и расходы увеличиваются на 77,9 млн рублей. В результате доходы бюджета составят 3 962,9  млн рублей, расходы – 4 099,3 млн рублей.

Отметим, что все изменения в бюджет необходимо сделать оперативно: преимущественно  средства пойдут на осуществление дорожной деятельности, а также на единовременную помощь псковичам, пострадавшим от продолжительного дождя, приобретение детям-сиротам жилья и обеспечение учащихся кадетского корпуса повседневной и парадной формой к началу учебного года.

Также парламентарии одобрили изменения в решение ПГД «Об оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими». Поправки сделаны в связи с изменениями в законодательстве Псковской области и предполагают индексацию должностных окладов указанных работников.

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