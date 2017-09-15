Торги определят, кто станет организатором буфета в новой школе

11:32, 15 сентября 2017, ПАИ

Торги определят, кто станет организатором буфета в новой школе в деревне Борисовичи Псковского района. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы 5-го созыва, депутаты дали согласие на предоставление в аренду необходимого помещения в инженерно-лингвистической гимназии.

Однако первоначальный вариант постановления претерпел некоторые изменения. В частности, сначала предполагалось предоставить помещение под буфет без проведения торгов, депутаты изменили формулировку, и теперь будущему арендатору предстоит пройти процедуру торгов.

