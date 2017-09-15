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Общество

В здании псковского телецентра планируется ремонт кровли и фасадов

Филиал ВГТРК ГТРК «Псков» заказал разработку проектно-сметной документации на ремонт кровли, фасадов и устройство тамбура входа в здание компании. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Максимальный срок исполнения работ составляет 35 календарных дней со дня подписания договора, но не позднее 3 ноября.

Начальная (максимальная) цена договора - 864 тыс. 700 рублей.

Рассмотрение и оценка заявок запланированы на 26 сентября. 

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