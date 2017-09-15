Обслуживанием скважины на улице Лужской займётся псковский «Горводоканал»

11:32, 15 сентября 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы закрепили за «Горводоканалом» артезианскую скважину на улице Лужской в районе Белый Мох. Это позволит компании обеспечить надлежащее обслуживание скважины, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с внеочередной сессии гордумы 5-го созыва, которая проходит 15 сентября.

Глава Пскова Иван Цецерский напомнил, что добиться решения этого вопроса жителям округа обещал депутат Владимир Коваленко.

Народный избранник свою очередь заметил, что 3 года просил решить данный вопрос.

Отметим, выборы в новый созыв Думы В. Коваленко проиграл, на данный момент это его последняя сессия.