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Общество

Обслуживанием скважины на улице Лужской займётся псковский «Горводоканал»

Депутаты Псковской городской Думы закрепили за «Горводоканалом» артезианскую скважину на улице Лужской в районе Белый Мох. Это позволит компании обеспечить надлежащее обслуживание скважины, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с внеочередной сессии гордумы 5-го созыва, которая проходит 15 сентября.

Глава Пскова Иван Цецерский напомнил, что добиться решения этого вопроса жителям округа обещал депутат Владимир Коваленко.

Народный избранник свою очередь заметил, что 3 года просил решить данный вопрос.

Отметим, выборы в новый созыв Думы В. Коваленко проиграл, на данный момент это его последняя сессия.

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