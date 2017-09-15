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Две женщины пострадали в результате столкновения ВАЗа и «Форда» в Крюках

14 сентября на территории Псковской области зарегистрированы  2 ДТП, в результате которых пострадали четыре человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В Островском районе на 356-м км трассы Санкт-Петербург – Невель, в деревне Крюки, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083 при развороте вне перекрестка не уступил дорогу машине «Форд Фокус» под управлением 34-летнего мужчины и совершил с ним столкновение. В итоге водитель ВАЗа и две 50-летние пассажирки «Форда» получили незначительные травмы.

В тот же день в Великих Луках у дома № 2 «А» по улице Дальней 60-летний водитель автомобиля ГАЗ-322131 наехал на 48-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части дороги. Пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе сотрудники ГИБДД остановили 7 нетрезвых водителей.

 

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