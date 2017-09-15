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Псковичка и великолучанка стали жертвами мошенников

В Пскове и Великих Луках установлены факты мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в областном центре неустановленное лицо путем обмана завладело деньгами в сумме 14 тысяч  рублей с банковской карты гражданки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.

В Великих Луках 13 сентября с банковской карты горожанки произошло несанкционированное списание около пяти тысяч рублей. Ранее она осуществляла  онлайн-оплату покупок в интернет-магазине. Ведется проверка.

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