Псковичка и великолучанка стали жертвами мошенников

11:47, 15 сентября 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках установлены факты мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в областном центре неустановленное лицо путем обмана завладело деньгами в сумме 14 тысяч рублей с банковской карты гражданки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.

В Великих Луках 13 сентября с банковской карты горожанки произошло несанкционированное списание около пяти тысяч рублей. Ранее она осуществляла онлайн-оплату покупок в интернет-магазине. Ведется проверка.