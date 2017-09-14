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Экономика

Ввоз 20 тонн картофеля из Белоруссии запрещён в Невельском районе

15 сентября в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз партии картофеля продовольственного весом 20,5 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Подкарантинная продукция ввозилась из Белоруссии и следовала в Санкт-Петербург в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято согласно требованиям законодательства в области обеспечения карантина растении Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.

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