Фестиваль «Песня русская» стартует в Псковской области 23 сентября

12:30, 15 сентября 2017, ПАИ

В сентябре – октябре в Псковской области пройдет традиционный фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Песня русская». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

К участию в зональных конкурсах приглашаются хоровые коллективы русской песни, вокальные ансамбли и солисты культурно-досуговых учреждений, детских музыкальных школ и школ искусств.

23 сентября в Опочке будет проведен конкурс для исполнителей из Красногородского, Опочецкого, Себежского, Пустошкинского, Бежаницкого и Пыталовского районов, 30 сентября в Новосокольниках – для артистов Великих Лук, Великолукского, Усвятского, Куньинского, Новосокольнического, Локнянского и Невельского районов. 6 октября в Острове ждут участников из Пскова, Пушкиногорского, Островского, Палкинского, Новоржевского, Печорского и Псковского районов. 22 октября в Порхове свое мастерство покажут представители Дедовичского, Дновского, Порховского, Стругокрасненского, Гдовского и Плюсского районов.

Программа смотра-конкурса предполагает не только конкурсные выступления, но и мастер-класс от председателя жюри, ведущего специалиста по народной песне Е. Обуховой.