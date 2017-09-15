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Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму

15 сентября на заседании Избирательная комиссия Псковской области единогласно приняла обращение к избранным депутатам и политическим партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую городскую Думу шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.

ПАИ приводит текст обращения полностью:

«10 сентября прошли выборы Псковской городской Думы шестого созыва. Выборы признаны состоявшимися, действительными и высококонкурентными. Об этом свидетельствует единогласное утверждение итоговых протоколов всеми участковыми избирательными комиссиями и ТИК города Пскова.

Следовательно, кандидатами и политическими партиями приняты итоги выборов, а также действия избирательной системы города Пскова как соответствующие процедуре, не воспрепятствующей свободному волеизъявлению граждан и не искажающей их волю.

Однако после окончания выборов и в ходе подведения итогов у отдельных политических партий и кандидатов эмоции преобладают над разумом, что подтверждают события, произошедшее 14 сентября в ТИК города Пскова, которые могли бы закончиться трагически, в том числе, для нашего коллеги, председателя избирательной городской комиссии Владимира Кротова.

Мы обращаемся к избранным депутатам Псковской городской Думе шестого созыва приступить к легитимной работе в представительном органе муниципального образования в установленном законом порядке.

Недопустимо, чтобы под давлением принимались какие-то решения ТИК, которые ограничивают право других участников избирательного процесса .

Нет никаких сомнений, что любые противоправные проявления подобные событиям в ТИК города Пскова 14 сентября, должны пресекаться правоохранительными органами.

Мы выражаем поддержку нашему коллеге Владимиру Михайловичу Кротову и желаем ему скорейшего выздоровления».

 

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