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Общество

Псковские первокурсники узнали о наркоситуации в регионе

Проблемы наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков обсудили стражи порядка и псковские учащиеся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева встретилась с первокурсниками Псковского агротехнического колледжа. Она напомнила молодым людям о пагубном влиянии наркотических средств на организм человека и негативных последствиях употребления психотропных веществ. Ольга Мирвалиева проинформировала ребят о складывающейся на территории региона наркоситуации, рассказала о юридической ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также привела показательные примеры из практики.

В ходе встречи собравшимся был показан фильм о людях, жизнь которых прежде была связана с наркотиками. Подростки смогли также задать интересовавшие их вопросы по обсуждаемой проблематике. Всего в мероприятии приняли участие более 200 учащихся.

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