Творческий конкурс учителей математики состоится 24 сентября

21:01, 15 сентября 2017, ПАИ

24 сентября в Москве состоится творческий конкурс учителей математики, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования Псковской области. К участию в конкурсе приглашаются лучшие учителя математики - победители региональных конкурсов профессионального мастерства. Конкурс пройдет в здании математического факультета МПГУ, расположенного по адресу: Москва, улица Краснопрудная, дом 14. Начало - в 10:00, продолжительность - 4,5 часа.

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами. Для учителей, у которых нет возможности приехать в Москву, в те же сроки проводится интернет-тур конкурса, для участия в котором общая предварительная регистрация не требуется. Информационные материалы конкурса, форма регистрации размещены по ссылке: https://www.mccme.ru/oluch.

Более подробная информация - здесь.