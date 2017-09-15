Национальное исследование качества дошкольного образования продолжается в Псковской области

13:06, 15 сентября 2017, ПАИ

В этом учебном году Псковская область продолжает участие в программе лонгитюдного исследования с целью получения полноценной обратной связи о ходе реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования региона.

Напомним, что в 2016 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» (МГПУ) совместно с Государственным управлением образования Псковской области и ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» провел первый этап лонгитюдного исследования качества дошкольного образования на основе шкалы ECERS-R. Шкалы ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale) представляют собой инструмент оценки образовательной среды детского сада. Ключевые представления о качестве дошкольного образования, которые стали основанием для разработки параметров и индикаторов инструмента, могут быть обозначены как «развивающий характер образования и формирование субъектности ребенка». В пилотном проекте приняли участие 8 дошкольных образовательных организаций Псковской области. В этом году к ним присоединились еще девять новых детских садов.

Исследование заключается в наблюдении и оценке дошкольной образовательной среды по ряду параметров. Среди них предметно-пространственная среда, присмотр и уход за детьми, речь и мышление, виды детской активности, взаимодействие, структурирование программы, родители и персонал.

Национальное исследование качества образования не обладает контрольной функцией. Основная задача – понять, сделать выводы, как обеспечивается качество образования в данной конкретной организации, соответствует ли оно требованиям Стандарта и планировать дальнейшее развитие дошкольной образовательной организации в области обеспечения качества.