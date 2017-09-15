Защита прав интеллектуальной собственности стала темой семинара в Псковской таможне

13:16, 15 сентября 2017, ПАИ

В рамках взаимодействия Северо-Западного таможенного управления и правообладателей по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности на базе Псковской таможни состоялся семинар-тренинг на тему «Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

В семинаре приняли участие представители Северо-Западного таможенного управления, руководители отделов торговых ограничений и экспортного контроля, отделов товарной номенклатуры и происхождения товаров всех таможен Северо-Западного таможенного управления, должностные лица таможенных постов Псковской таможни, включая досмотровые подразделения, а также территориальные органы УМВД России по городу Пскову и Псковской области.

Со стороны правообладателей на семинаре присутствовали представители Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов «БАЗИС», юридической компании ООО «Агентство интеллектуальной собственности», представители концерна «Фольксваген», компаний ООО «Мобис Партс СНГ», «AppleInc», «Pfizer», ООО «Юнилевер Рус», «Japan Tobacco Inc.», юридической компании «НП «Шевырев и партнеры», ООО «Шмитт и Орлов интеллектуальная собственность», представители брендов класса люкс.

Участники семинара обсудили вопрос о координации совместных усилий правообладателей и регуляторных органов исполнительной власти, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения контроля за защитой интеллектуальных прав.

Президент Ассоциации правообладателей лицензиатов, импортеров и дистрибьютеров «Базис» Оксана Кузьменко поблагодарила Северо-Западное таможенное управление и Псковскую таможню за представленную возможность обсудить в формате диалога со всеми заинтересованными лицами волнующий всех правообладателей вопрос пресечения нарушений интеллектуальных прав.

«Данный семинар-тренинг - это необходимая площадка для обмена практическим опытом работы, определения консолидированного мнения компаний-правообладателей для защиты своих исключительных прав, а также выработки единых механизмов противодействия действиям недобросовестных участников ВЭД, - отметила Оксана Кузьменко. - Таможня в настоящее время в полном объеме выполняет свои функции по защите прав интеллектуальной собственности, и она должна знать, как активно сами правообладатели готовы защищать свои права в гражданско-правовом поле, судебных инстанциях, во взаимодействии с другими государственными органами, такими, как Росаккредитация и ФАС».

В формате дискуссий участники семинара обсудили успешные стратегии по защите брендов в автомобильной отрасли, товаров широкого потребления, одежды, алкогольной и табачной продукции, товаров класса люкс (товарные знаки концернов «Фольксваген АГ», «KIA», «HYUNDAI», «Apple Inc», «Pfizer», товарные знаки компаний «Japan Tobacco Inc.», «Louis Vuitton», «Hermes», «CHIVAS REGAL», «Olmeca», «STRELLSON», «SPEEDO»).

Представители правообладателей озвучили свои предложения о повышении качества фотографий досматриваемых товаров и информации, содержащейся в актах таможенных досмотров, в направляемых в адрес представителей правообладателей уведомлениях о приостановлении выпуска товаров. Улучшение качества информации необходимо также для обеспечения неоспоримости доказательств, представляемых при рассмотрении в судах по искам, касающимся восстановления нарушенных интеллектуальных прав.

Отдельная дискуссионная сессия была посвящена вопросам складывающейся судебной практики в отношении оборота автомобильных запчастей. Генеральный директор ООО «АИС», представитель правообладателей товарных знаков концерна «Фольксваген» Анна Гревцова затронула в своем выступлении нововведения в судебной практике, касающиеся гражданско-правового порядка восстановления правообладателями нарушенных прав. Для повышения эффективности работы должностных лиц таможенных органов достигнута договоренность о направлении в адрес таможенных органов методических материалов и актуальных обзоров по правоприменительной практике.

В рамках семинара-тренинга было акцентировано внимание на необходимости усиления таможенного контроля после выпуска товаров. Представители правообладателей подтвердили готовность оперативно направлять подробную информацию о фактах нарушения прав интеллектуальной собственности для проведения работы в этом направлении.

Выступления участников встречи содержали не только актуальную информацию о мерах, принимаемых таможенными органами по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности, но и практические рекомендации, которые могут быть использованы должностными лицами таможенных органов при выявлении и расследовании правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков.

Каждый участник тренингов получил необходимые информационно-методические материалы по представленным брендам.

Семинар на базе Псковской таможни стал продолжением серии обучающих таможенных тренингов по вопросам защиты интеллектуальных прав в рамках взаимодействия правообладателей и таможенных органов, проведенных в этом году.