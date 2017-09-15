Минюст предложил ужесточить наказание для авиахулиганов

13:10, 15 сентября 2017, ПАИ

Минюст РФ предложил ужесточить наказание за совершение противоправных действий на воздушном транспорте, в том числе невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна (КВС), сообщает РИА Новости.

«В 2013 году произошло 17 авиационных происшествий с воздушными судами авиации общего назначения, в 2014, 2015 и 2016 годах – 23, 29 и 36 соответственно. Согласно данным статистической отчетности органов прокуратуры, если в 2013 году транспортными прокурорами выявлено 7,2 тысячи нарушений законов о безопасности на воздушном транспорте, то в 2016 году – более 8 тысяч», — приводятся ведомство данные по итогам проведенного Генпрокуратурой РФ анализа.

Напомним, действующие меры административной ответственности за нарушение правил безопасности эксплуатации самолетов, а также за невыполнение законных распоряжений КВС были установлены в 2009 году.

«Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за такие деяния, как управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им, управление воздушным судном лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления воздушным судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения, невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд иных противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте», — говорится в сообщении.

Помимо этого, документ устанавливает повышенные меры административной ответственности за мелкое хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. Как считают в Минюсте, эти меры должны предотвратить случаи совершения на транспорте хулиганских действий, которые угрожают безопасности эксплуатации транспортных средств и создающих повышенную потенциальную и реальную опасность для жизненно важных интересов личности, общества и государства.