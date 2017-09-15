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Общество

Военные связисты создали линии связи в рамках учения «Запад-2017»

Военные связисты Западного военного округа (ЗВО) создали линии связи в назначенных районах, оборудовали пункты управления войсками и узлы связи в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

При выполнении поставленной задачи было задействовано около 20 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации. Специалисты провели каналы передачи информации, работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пункты управления видеоконференцсвязью.

Особое внимание было уделено качественной работе каналов связи и передаче информации в звеньях «командование военного округа – объединение», объединение – соединение» и «соединение – батальон».

Напомним, совместное стратегическое учение «Запад-2017» (ССУ «Запад-2017») вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проходит 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил РФ и Белоруссии.

ССУ «Запад-2017» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств.

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