Завершилась экологическая экспертиза проекта расчистки Псковского озера в районе деревни Шартово

13:18, 15 сентября 2017, ПАИ

Завершилась государственная экологическая экспертиза по проекту расчистки Псковского озера в районе деревни Шартово (Печорский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по природопользованию и охране окружающей среды.

«По результатам анализа представленных материалов экспертная комиссия установила соответствие намечаемых решений по расчистке Псковского озера в районе деревне Шартово Печорского района Псковской области требованиям основных федеральных и региональных нормативных документов, используемых для разработки проектной документации», - говорится в сообщении.

Заключение экспертной комиссии утверждено приказом госкомитета по природопользованию.