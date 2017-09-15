Не оставлять детей одних советуют псковичам сотрудники МЧС

19:30, 15 сентября 2017, ПАИ

Отравление является самым распространённым заболеванием среди детей до 3-х лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В связи с этим в ведомстве подготовили памятку во избежание несчастных случаев.

В управлении отметили, что именно в этом возрасте малыши особенно любознательны, уже могут свободно передвигаться и любят пробовать всё на вкус. Сегодня изменилось не только количество поступающих с отравлениями малышей, но и структура случаев отравления. Если раньше 80% всех отравлений приходилось на отравления лекарственными препаратами, а 20% на отравления химическими веществами, бытовой химией, угарным газом, то сейчас половина отравлений приходится именно на бытовые отравления – препаратами бытовой химии, чистящими, моющими средствами на основе щёлочи, уксусной кислотой, то есть налицо так называемая химизация отравлений.

«Это говорит о беспечности, недостаточной ответственности и невнимательности родителей. Зайдите в любую квартиру: если лекарства более или менее спрятаны, то бытовая химия в ярких, легко открывающихся флаконах вся на виду и часто остается без присмотра. Между тем, для ребенка добраться до них – минутное дело. Иногда достаточно нескольких капель химической жидкости, чтобы жизнь ребенка оказалась под угрозой», - подчеркнули в МЧС.

Токсичные вещества в организм ребенка могут попасть и через дыхательные пути, если он надышится угарным газом, парами краски, ацетона, растворителя и других химических веществ. Или через кожу, если он проконтактирует с опасными красителями (на игрушках, одежде, несоответствующих гигиеническим нормам качества). Признаками отравления могут быть общее недомогание, слабость, вялость, головная боль или боль в животе, тошнота, рвота.

Во избежание несчастных случаев нужно хранить препараты бытовой химии, косметические средства, кислоты и щёлочи в местах, полностью недоступных для детей (но не вблизи систем отопления); не создавайть в квартире запасы препаратов: со временем теряется герметичность их упаковки; строго соблюдайть прилагаемые к препаратам инструкции, не превышть указанные в них концентрации приготавливаемых растворов и смесей; при применении долго сохнущих лаков и красок покинуть помещение до их полного высыхания; при использовании нестандартных упаковок для хранения препаратов, наклеить на них этикетки с отчетливо написанными названиями и сроками хранения.

«Не оставляйте своих детей надолго наедине с самим собой, только так у вас получится избежать тяжёлых последствий!» - заключиди в МЧС.