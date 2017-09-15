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Общество

Социальный портрет нетрезвого водителя составила Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Российской Федерации составила типичный социальный портрет граждан, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщается на сайте ведомства, чаще всего это мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие постоянного источника дохода, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Доля иностранных граждан в числе таких лиц невелика (около 2%), однако их абсолютное число за последние 3 года увеличилось почти в 2 раза. Наибольшее число таких граждан совершали преступления на территории Центрального федерального округа.

Отмечается, что основная масса обвинительных приговоров по преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта приходится на деяния, квалифицируемые по статье 2641 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Так, в 2015-2016 годах за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения было осуждено более 94 тыс. лиц. Подавляющему большинству из них (77,6 тыс.) в качестве наказания были назначены обязательные работы, к штрафу приговорены 6,3 тыс. человек.

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