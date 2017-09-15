Борьба с «теневой» зарплатой продолжается в Псковской области

22:15, 15 сентября 2017, ПАИ

«Теневая» зарплата - отсутствие социальных гарантий, заявили в УФНС России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, проблема «теневой» заработной платы - одна из актуальных и острых на территории Псковской области. В настоящее время легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда, повышение уровня заработной платы и создание условий для своевременной ее выплаты остается одной из основных задач в сфере социально-трудовых отношений.

«Теневой» или «серой» называют заработную плату, которую выдает работодатель своим работникам сверх «белой» официальной зарплаты, и с которой не были удержаны налоги. К «серой» зарплате относят премии, компенсации, поощрения, дополнительный заработок, получаемые в «конвертах».

«Пока человек молод и здоров, он не задается вопросом «чистоты» своей заработной платы. Главное, чтобы работодатель платил обещанные деньги вовремя. Люди получают на руки дополнительные живые деньги, которые они заслуженно заработали своим трудом и которые могут потратить по своему усмотрению. Если бы эту часть зарплаты перевели в статус «белой», она была бы меньше за счет удержания налога», - отметили в УФНС.

По данным ведомства, только жизненные ситуации: выход на пенсию, в декретный отпуск, увольнение с работы, оплата больничного листа, заставляют работника задуматься, отчего суммы выплат так малы. Болеть или уезжать в отпуск ему приходиться за свой счет или за оплату по минимуму. То же самое ждет человека в случае получения производственной травмы и потери трудоспособности.

Кроме того, «серые» выплаты влияют на возможность получения кредитов на покупку (строительство) жилья, оплату обучения детей, так как размер доходов официально не подтверждается.

Работодателям же просто удобно платить неофициальную зарплату, ведь в таком случае они отчисляют государству меньше налогов и страховых взносов, что приводит к сокращению объемов социальных, образовательных и медицинских программ, отсутствию средств для увеличения пенсий и пособий, пояснили в налоговой инспекции.

Однако, работая в условиях «серой схемы трудовых отношений», работник остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем - он не в состоянии отстоять и защитить свои права и законные интересы в том случае, когда их нарушает или иным образом ущемляет работодатель.

В связи с достаточно широким распространением практики выплаты «теневой» зарплаты на территории Псковской области проводятся межведомственные комиссии, созданные при администрации региона и администрациях муниципальных образований.

На заседания межведомственных комиссий приглашаются руководители предприятий и организаций, в отношении которых выявлены признаки выплаты «теневой» заработной платы.

В Управлении ФНС России по Псковской области работают телефоны «горячей линии», по которым можно сообщить о фактах выплаты заработной платы «в конверте»:

УФНС России по Псковской области - (8112) 69-93-26 и (8112) 69-93-25; Межрайонная ИФНС России №1 по Псковской области - (8112) 69-95-53; Межрайонная ИФНС России №2 по Псковской области - (81153) 6-35-74; Межрайонная ИФНС России №3 по Псковской области - (81134) 2-01-56; Межрайонная ИФНС России №4 по Псковской области - (81138) 2-01-42; Межрайонная ИФНС России №5 по Псковской области - (81152) 2-01-54; Межрайонная ИФНС России №6 по Псковской области - (81151) 2-68-34.

В УФНС добавили, что при заключении трудовых договоров с работодателем необходимо помнить, что минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации с 1 июня составляет 7800 рублей; величина прожиточного минимума по Псковской области за 2 квартал в расчете на душу населения - 10 тыс. 876 рублей, для трудоспособного населения - 11 тыс. 798 рублей.