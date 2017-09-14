0
11:39
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
09:03
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
13:18
В Псковской области не хватает IT-специалистов
22:00
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
19:40
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12:22
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
15:47
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
Еще новости
Экономика

Надои молока увеличились в псковских сельхозпредприятиях

Ежедневно сельхозпредприятия Псковского района производят более 55 тонн молока, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

От одной коровы в сутки надаивают по 16,7 килограммов молока. В хозяйстве ООО «ПсковАгроИнвест» надой от одной коровы в сутки составляет 22,2 килограмма, в ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» - 19,1, в ООО «Металлист» - 18,6 килограммов молока.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
14 сентября 2017
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино» 4
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
14 сентября 2017
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей 2
В Псковской области не хватает IT-специалистов
13 сентября 2017
В Псковской области не хватает IT-специалистов
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
12 сентября 2017
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев 1
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12 сентября 2017
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
12 сентября 2017
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года 11
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
08 сентября 2017
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста
08 сентября 2017
Татьяна Баринова поздравила псковичей с Днем финансиста

Идет загрузка...