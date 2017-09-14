Надои молока увеличились в псковских сельхозпредприятиях

22:26, 15 сентября 2017, ПАИ

Ежедневно сельхозпредприятия Псковского района производят более 55 тонн молока, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

От одной коровы в сутки надаивают по 16,7 килограммов молока. В хозяйстве ООО «ПсковАгроИнвест» надой от одной коровы в сутки составляет 22,2 килограмма, в ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» - 19,1, в ООО «Металлист» - 18,6 килограммов молока.