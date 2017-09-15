Лучший социальный проект года будет выбран в Псковской области

13:56, 15 сентября 2017, ПАИ

С 11 сентября в Псковской области стартовал региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года», сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Проведение конкурса призвано способствовать созданию и развитию института социального предпринимательства на территории региона, выявить интересные практики решения социальных проблем негосударственными организациями и тиражировать удачные решения. Конкурс также нацелен на привлечение внимания органов государственной власти, муниципальных образований, некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, средств массовой информации к сектору социального предпринимательства.

Организатором регионального этапа конкурса является АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» (АНО «ЦИСС ПО»).

Конкурс проводится до 30 ноября.

В числе номинаций - "Лучший социальный проект в сфере дошкольного и дополнительного образования"; "Лучший социальный проект в сфере оказания услуг людям преклонного возраста"; "Лучший социальный проект в сфере оказания услуг и трудоустройства людей с ограниченными возможностями"; "Лучший социальный проектов сфере здравоохранения, физической культуры и массового спорта"; "Личный вклад в развитие социальной сферы в муниципальном образовании".

Заявитель должен зарегистрироваться на сайте www.ciss60.ru в соответствующем разделе.

Заявки подаются организатору конкурса в электронном виде (файл в формате Word) и сканированном виде с подписями и печатями, на адрес электронной почты ciss60@mail.ru или через сайт www.ciss60.ru.

Все проекты, поданные в соответствии с заявкой на конкурс, будут внесены в каталог проектов «Социальное предпринимательство России».

Победители проекта получат информационную поддержку для продвижения проекта в порядке размещения информации о результатах конкурса и в иной форме.