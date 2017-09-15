Третий российско-армянский молодежный форум могут посетить псковичи

21:55, 15 сентября 2017, ПАИ

4-6 октября в Ереване (Армения) пройдет Третий российско-армянский молодежный форум «Роль молодежи в современном мире» в рамках Шестого российско-армянского межрегионального форума, который организует Министерство экономического развития России. В этом году мероприятия проходят совместно со Вторым Международным форумом Евразийского партнерства, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Молодежный форум направлен на консолидацию и объединение молодежи России и Армении и продвижение идей и ценностей евразийской интеграции. Организатором выступает Ассоциация армянской молодежи Москвы при поддержке Министерства экономического развития России.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в виде гранта арезидента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Участники форума – студенты, магистранты, аспиранты и активисты общественных организаций из России и Армении, всего – более 200 человек.

В рамках форума запланированы пленарное заседание, тематические секции с участием представителей Евразийской экономической комиссии, органов государственной власти России и Армении, известных экспертов, лидеров общественного мнения, представителей бизнеса. На пленарном заседании эксперты расскажут молодежи о результатах и перспективах формирования единого информационного пространства в странах ЕАЭС, гуманитарных аспектах евразийской интеграции, о цифровой экономике, современных требованиях к подготовке кадров и рынке труда на евразийском пространстве. В рамках секций пройдут обсуждения по 2 направлениям: «Новые информационные технологии влияния на общественное мнение: как выявить угрозы и противостоять им» и «Открытый диалог с крупными компаниями по вопросу рынка труда и подготовки кадров».

В рамках форума пройдет конкурс инновационных идей молодежи России и Армении в сфере социально-экономического сотрудничества.

По всем вопросам можно обращаться к руководителю оргкомитета Елене Годовых, по телефону: +7-926-356-62-58 или к менеджеру по работе с участниками Екатерине Подгорновой по телефону: +7-968-785-82-74, ramforums.ru@gmail.com. Официальный сайт форума - www.ramforums.ru.