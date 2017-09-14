Встречи с режиссерами фильмов «Ёф» и «Коляся» пройдут после первого кинопоказа фестиваля «Заповедник» в Пскове

14:05, 15 сентября 2017, ПАИ

15 сентября в киноклубе «Молоко и сено» в рамках фестиваля им. Сергея Довлатова «Заповедник» состоится кинопоказ четырех короткометражных фильмов: «Лалай-Балалай», «Ёф», «Маленький поезд» и «Коляся». После просмотра запланирована встреча и беседа с режиссером фильма «Ёф» Николаем Сидоровым-Французовым и режиссером картины «Коляся» Ринатом Махмудовым, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Кинопоказ пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции (улица Пушкина, 13а ). Начало - в 16:00. Вход свободный.

«Лалай-Балалай» - фильм про опасную передрягу, в которую попадают загулявшие за полночь друзья. Фильм победил в конкурсе короткого метра на открытом российском кинофестивале «Кинотавр-2017», а также взял гран-при фестиваля «Короче». «Я услышал эту историю от друга: как люди зашли на карусель покататься. Дальше она стала обрастать какими-то вещами, которые мы стали придумывать, отталкиваясь от людей, актеров, с которыми я работал. Изначально это история о людях, которые зашли на карусель, и катались до победного», − рассказал режиссер Руслан Братов.

Фильм «Ёф» режиссёра Николая Сидорова-Французова с Татьяной Булановой и Игорем Бычковым в главных ролях - история об ускользающей молодости и юности, немного наглая, но энергичная и смелая. Картина студента режиссерской лаборатории МХТ, выпускника сценарного отдела ВГИКа Николая Сидорова-Французова победила на V Национальном кинофестивале дебютов «Движение-2017» в конкурсе короткого метра.

В фильме «Маленький поезд» режиссёра Тамары Дондурей («21 день») одну из главных ролей исполнила французская актриса Сесиль Плеже. Семья приходит на прием к психоаналитику и приводит собственного ребенка, который вот-вот должен пойти в школу, но по какой-то причине совсем не говорит. В этом фильме сочувствие заменяется участием, расспросы – исследованием, а несказанные слова – деталями и выразительностью лица маленького ребенка. Картина отмечена специальным упоминанием жюри за лучшую режиссерскую работу на V Национальном кинофестивале дебютов «Движение-2017».

Фильм «Коляся» рассказывает историю Коли Семенова – молодого человека, который вырос в деревне, в рыбацком поселении у берега реки. Ему нравится девушка, которая хочет стать актрисой. Однажды Коля угоняет «газель», чтобы произвести на девушку впечатление. Впереди его ждут несколько лет дорог и холмы.