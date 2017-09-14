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Экономика

ИК-3 приглашает псковские предприятия к сотрудничеству

ФКУ «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области» приглашает к сотрудничеству предприятия региона, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

В комитете отметили, что предприятие имеет огромный потенциал развития производства услуг как в швейной, деревообрабатывающей, так и в других отраслях. Для этого на предприятии имеются как свободные площади, так и значительные трудовые ресурсы.

Производственные площади ИК-3 в промзоне: цех № 1 (высоковольтные предохранители, швейная и обувная продукция) – 5761,1 кв. м.;  цех № 2 (высоковольтные разъединители, металлообработка, порошковая покраска, мукомольный участок) – 3566,3 кв. м.; цех № 3 (деревообработка: погонажные, столярные товары и товары народного потребления, тепличное хозяйство) и участок ДОК – 3638,2 кв. м (участок ДОК законсервирован 1390 кв. м.).

Также имеются участки на прилегающей территории – центральный склад (закрытый ангар) площадью 900 кв. м., в производственной зоне склад готовой продукции (закрытое помещение) площадью 150 кв. м., сельскохозяйственный участок, пекарня, магазин (площадь магазина законсервирована).

В наличии свободные производственные мощности: металлообработка, штамповка, а также площади для увеличения мощности швейного и обувного производства, деревообработки в части производства погонажных и столярных изделий.

Количественный и качественный состав технологического оборудования: металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование – 62 единицы; кузнечно-прессовое оборудование – 30; сварочное оборудование – 21; термическое оборудование – 2; лесопильное оборудование – 4; деревообрабатывающее оборудование – 34, энергетическое оборудование – 59, подъемно-транспортное оборудование – 13; швейное оборудование – 6.

Подъездные пути к учреждению – шоссейные и грунтовые дороги, есть свой железнодорожный тупик.

В учреждении имеется участок колонии-поселения с лимитом наполнения 87 человек.

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