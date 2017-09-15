Псковский омбудсмен поставил диагноз участникам скандала в ТИК Пскова 14 сентября

14:18, 15 сентября 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов сделал официальное заявление по поводу событий, произошедших 14 сентября в территориальной избирательной комиссии Пскова, где четверо избранных в новый созыв Псковской городской Думы кандидата от КПРФ потребовали выдать им депутатские удостоверения и, получив отказ, отказались покидать помещение, что закончилось вызовом полиции и последующей госпитализацией председателя ТИК Владимира Кротова.

Псковское агентство информации приводит текст заявления омбудсмена без купюр:

«События , которые произошли в ТИКе г.Пскова 14 сентября 2017 года, кто бы за ними не стоял и какие бы цели не преследовались участниками этого конфликта, к моему глубокому сожалению, являются абсолютно недопустимыми и неприемлемыми как с точки зрения закона, так и общечеловеческих ценностей, да и нормальным взаимодействием властей это тоже не назовешь. Не говоря уже, что такие действия сторон конфликта подрывают авторитет власти, выбранных псковичами своих народных представителей. Тем более, после таких событий глава ТИКа, В.М. Кротов, который всегда являлся воплощением спокойствия и рассудительности, в компетентности которого нет сомнений, попал в реанимацию медицинского учреждения и состояние его пока не простое.

Предполагаю, что это всё отголоски достаточно жесткой, а порой и выходящей за рамки закона, избирательной компании по выборам в Псковскую городскую Думу. На мой взгляд, участниками событий допущен психологических срыв, даже некий психоз от повышенного напряжения и нервной истощенности после тяжелой выборной компании.

Мне вчера, по горячим следам, учитывая тот общественный резонанс, который был вызван доставлением в следственные органы кандидатов в депутаты из ТИК Пскова, удалось пообщаться со всеми сторонами конфликта, а также и руководителями правоохранительных органов. События участниками конфликта описываются противоречиво, поэтому досконально разобраться в том, что произошло, и есть ли в деяниях лиц составы уголовных или административных правонарушений - это компетенция правоохранительных органов. Я как уполномоченный по правам человека хотел бы выразить признательность правоохранительным органам, что действия органов правопорядка были соразмерны и законы, и не произошло задержание участников конфликта, повлекших нарушение прав и свобод граждан.

По имеющейся у меня на сегодня информации, я не уверен, что в действиях избранных депутатов ПГД могут быть усмотрены составы таких тяжких преступлений как захват заложника или лишение свободы, но их действия, которые они совершили, выглядят поспешными и выходящими за рамки закона.

Как следует из их заявлений, врученных главе ТИК Пскова (копии мне были сразу предоставлены Облизиркомом), они потребовали незамедлительной регистрации их как депутатов и выдачи временных удостоверений, но такие действия могли быть совершены только после официального опубликования в газете «Псковские Новости» постановления ТИК об итогах голосования. Как сообщила мне вчера главный редактор этой газеты Светлана Андреева, такая информация будет опубликована только в пятницу 15 сентября 2017 года, т.е. на следующий день после известных нам событий.

Чтобы выйти из этой кризисной ситуации, я бы предложил всем участникам конфликта прежде всего успокоиться и извиниться друг перед другом, сесть за стол переговоров и просто спокойно побеседовать, выпив чашечку чая или кофе. При необходимости готов стать посредником в этом процессе и рассмотреть претензии участников конфликта».